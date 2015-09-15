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شركة كوليرز: حادث السياح المكسيكيين صغير ولن يؤثر على السياحة المصرية

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أعرب فيليبو سونا، مدير قطاع الفنادق بشركة كوليرز انترناشيونال- الإمارات، إحدى أبرز الشركات الرائدة فى الاستشارات العقارية، عن أسفه الشديد عن مقتل 12 شخصا من المكسيكيين والمصريين عن طريق الخطأ، أثناء قيام قوات مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة بملاحقة بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية.
>اليوم السابع -9 -2015

وأكد سونا، إيطالى الجنسية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش قمة العقارية "سيتى سكيب"، أن الحادث الذى وقع عن طريق الخطأ وارد الحدوث، مستبعدا أن يؤثر سلبا على قطاع السياحة.

وأضاف سونا أن السياحة المصرية تحرز تقدما فى التعافى رغم بطء وتيرته، مرجعا ذلك إلى الاستقرار السياسى ورؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى استعادة ثقة العالم فى مصر وتحقيق نمو مستدام.
>اليوم السابع -9 -2015

وتتوقع شركة كوليرز زيادة الطلب بمعدل 7.5% سنوياً فى قطاع الضيافة بالقاهرة خلال الفترة ما بين 5 - 10 سنوات المقبلة، تماشياً مع توقعات "يورومونيتور" للسياحة فى مصر. ونظراً لازدياد الطلب، من المتوقع أن تحتاج سوق الفنادق فى القاهرة إلى 10,540 غرفة إضافية فوق المعروض المتوفر والمُعلن عنه بحلول عام 2025.

وعزت الشركة ذلك جزئياً إلى القرارات الأخيرة لرفع حظر السفر من الأسواق التقليدية، مثل ألمانيا.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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