الأمن الداخلى لحماس يعتقل شبابا تظاهروا ضد الحركة بسبب أزمة الكهرباء

اعتقلت عناصر الأمن الداخلى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة حماس المقالة، الاثنين، العديد من الشباب الفلسطينى الذين شاركوا فى تظاهرة ضد الحركة بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائى بمدن غزة، منذ عدة أسابيع.

وقالت مصادر مطلعة بقطاع غزة لـ"اليوم السابع" إن الأمن الداخلى اعتقل بعض منظمى التظاهرة وهم محمد أبو سلطان، وجمال ياغى، وفادى الشيخ يوسف، وذلك خلال وقفة احتجاجية بسبب أزمة الكهرباء بميدان الجندى المجهول فى غزة.

ويذكر أن العشرات من شباب مدينة رفح جنوب قطاع غزة قاموا بتنظيم تظاهرات خلال اليومين الماضيين ضد حركة حماس بسبب أزمة الكهرباء بالمدينة، حيث ينقطع التيار الكهربائي بالمدينة ما يقرب من 20 ساعة يوميا.

بالفيديو.. تظاهرات ضد حماس جنوب قطاع غزة احتجاجًا على أزمة الكهرباء