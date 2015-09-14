بالفيديو.."السياحة": 6 مخالفات أدت إلى حادث السياح المكسيكيين بالواحات

قالت رشا العزازى، المتحدثة باسم وزارة السياحة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرائد" على قناة "العاصمة"، إن هناك 6 مخالفات للرحلة التى أقلت السياح المكسيكيين أدت لقتلهم بالخطأ فى الواحات.

وقالت "العزازى": "أولا هناك مخالفة فى العدد الوارد بتصريح شرطة السياحة بعدد من 10 لـ15 فردا، وكذلك مخالفة خط سير الرحلة، حيث لا يوجد بالبرنامج سفارى".

وأضافت: "تعديل وسيلة النقل من حافلة سياحة لسيارات دفع رباعى، والدخول فى منطقة محظورة ممنوع السياحة فيها".

وتابعت: "وعدم تنفيذ تعليمات العنصر الأمنى، مما أخرج الأمر عن السيطرة، ولم يُخطروا هيئة السياحة وتنشيط السياحة بالرحلة".