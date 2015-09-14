"السياحة": سيارات الوفد المكسيكى انحرفت 20 كيلو خارج خط السير

قالت رشا العزايزى المتحدث باسم وزارة السياحة، إن سيارات الوفد السياحى المكسيكى انحرفت 20 كيلو متر داخل الصحراء بالواحات بالمخالفة لخط السير، مؤكدة أنه تم استدعاء 7 من الشركة المنظمة لرحلة الوفد السياحى بالواحات للتحقيق معهما .

وأضافت العزايزى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية " صدى البلد" أن رحلات السفارى تستوجب الحصول على تصاريح من الجهات الأمنية المسئولة عن المنطقة، مضيفة أن الشركة لم تخطر الوزارة وقامت بإخطار شرط السياحة فقط .

وأشارت إلى أن شركات السياحة لم تحصل على موافقة الجهات الأمنية بزيارة الأماكن فى طريق الواحات مؤكده أن شركات السياحة خالفت التصريحات بزيارة الواحات، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم أقصى العقوبة على الشركة المنظمة لرحلة وفد المكسيك بالواحات.

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