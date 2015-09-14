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الرمان يساعد على إبطاء الشيخوخة وخفض كولسترول الدم

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الرمان يساعد على إبطاء الشيخوخة وخفض كولسترول الدم الرمان يساعد على إبطاء الشيخوخة وخفض كولسترول الدم
أكد مجموعة من الباحثين الأمريكيين عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الرمان غنى بالعديد من المواد المغذية وأبرزها مضادات الأكسدة.

وأوضح الباحثون أن المواد المضادة للأكسدة الموجودة فى هذه الفاكهة تكافح الجذور الحرة المؤكسدة، وهذا بدوره يؤدى إلى إبطاء الشيخوخة، كما يحتوى الرمان على فيتامين C ومادة البوليفينول اللذان يعملان كمضادات أكسدة قوية ضد السرطان، لافتين ان الرمان يحتوى على ثلاثة أضعاف تركيزات مضادات الأكسدة مقارنة بالشاى الأخضر.

وأشار الباحثون أن الرمان هو غنى بالألياف الطبيعية التى تحسن حركة الطعام فى الأمعاء، ويساعد على تخفيف الكولسترول فى الدم ومستوى السكر ويساعد فى خفض وزن الجسم.

وأضاف الباحثون أن الرمان يقلل من الكولسترول السيئ عن طريق منع تراكم على جدران الأوعية الدموية لاحتوائه على مادة الأرجينين، التى تعد من الأحماض الأمينية التى تساعد على تمديد الأوعية الدموية وتمكن الدم من التدفق بسهولة أكبر.
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مصر 365

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