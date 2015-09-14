محافظة شمال سيناء تنهى استعداداتها لعيد الأضحى

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء انتهاء كل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسته وبحضور اللواء نائب مدير الأمن "الحكمدار"، بتوفير كل الاحتياجات من سلع تموينية وغذائية ولحوم وغيرها.

وقرر المحافظ استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافئ والأمن.

وطالب المحافظ بأن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع، وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات، وكذا تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضًا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

ومن جانبها استعدت مديرية التموين والتجارة بتوفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها فى الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن.

كما تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى وسيتم تشغيل المخابز طوال اليوم، إلى جانب استمرار تشغيل سوق الجملة المركزى لبيع السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار تقل عن السوق الخارجى، مع استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين، الى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطرى للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك وباقى المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات.

وأعلن فتحى راشد مدير عام التموين أنه تم بالفعل توفير الحصص التموينية لشهرى سبتمبر وأكتوبر، والتعاقد على توفير كميات من الخراف والأضحية بلدى ومستورد بأسعار مناسبة.

وأضاف عمر صادق رمضان مدير الهيئة العامة للسلع الغذائية بفرع شمال سيناء أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع واحتياجات المواطنين خلال فترة العيد وما بعدها، مشيرًا الى توفير أنواع منتقاة من مختلف السلع.