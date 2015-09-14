محافظ شمال سيناء يوجه بمراجعة الاستعدادات للسيول قبل فصل الشتاء

وجه اللواء السيد حرحور، محافظ شمال سيناء، رؤساء مجالس المدن والأجهزة المعنية، بمراجعة الاستعدادات لفصل الشتاء وتوقعات السيول، وذلك بصيانة المجارى المائية وشبكات الصرف الصحى والمياه وإزالة العوائق من مجرى السيول فى وادى العريش، وإعداد خطط بديلة لكل مرافق الخدمات وتوفير احتياجات المواطنين ومرافق الخدمات اللازمة، وصيانة سدود الروافعة ووادى الكرم وباقى السدود التعويقية فى وسط سيناء.

وقال اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، إن هناك تنبؤات بوقوع سيول، مشيرا إلى أنه تم تشكيل 3 لجان بالعريش ووسط سيناء وعلى مستوى مجالس المدن، وذلك للمرور على مجارى السيول والأودية لإزالة العوائق منها، وكذا متابعة السدود ومجارى المياه والمناطق المتوقع وقوع سيول بها لمتابعتها وإزالة العوائق التى تمنع وصول المياه إلى خزانات المياه الجوفية والبحر المتوسط.

وأضاف سامح يسرى أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة مرتبطة بغرف أخرى فرعية بمراكز المدن ومختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية، وعلى رأسها الموارد المائية والأرصاد الجوية، وتعمل على مدار 24 ساعة يوميا لمتابعة تطورات الظروف الجوية ولتلقى أية إخطارات أو بلاغات.