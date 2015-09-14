مجلس تنفيذى شمال سيناء يستعرض استعدادات العام الدراسى الجديد

استعرض المجلس التنفيذى لمحافظة شمال سيناء اليوم آخر الاستعدادت للعام الدراسى الجديد، فى الجلسة التى عقدها اليوم برئاسة اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء والذى أكد ضرورة الانتهاء من ترميم وصيانة المدارس.

وأعلن المحافظ أنه لا يوجد تغيير فى مواعيد بدء الدراسة مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم وشكر المسئولين لدورهم فى الاستعداد للعام الجديد وتأهيل المدارس وقبول الأطفال الجدد والانتهاء من ندب وتنقلات العاملين وسد العجز فى العملية التعليمية، والتركيز على التلاميذ والمدرسين المنقولين من الشيخ زويد ورفح بسبب الحرب على الإرهاب.

وأشار حرحور إلى أنه لا استثناءات فى سن قبول الأطفال بالصف الأول الابتدائى، وأكد توفير الكتب الدراسية، والوجبة المدرسية من مشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة، مطالبًا بأن تكون مطابقة للمواصفات الغذائية حرصًا على سلامة التلاميذ، مع توفير احتياجات المدارس من مياه وكهرباء وصرف صحى، ووسائل انتقال للعاملين فى المدارس النائية.

وشدد المحافظ على مراقبة الأغذية بالمدارس وعدم وجود أكشاك أو باعة جائلين بجوارها حرصًا على سلامة وصحة التلاميذ واستعرض الاستعدادات من حيث توفير الكتب الدراسية وصيانة وترميم المدارس ضمن المشروع القومى على مستوى الجمهورية، والتحويلات والانتدابات ونقل المدارس من المناطق المعرضة للخطر نتيجة الحرب على الإرهاب إلى أخرى قريبة من إقامة أسر التلاميذ والمدرسين والعاملين، مع رفع كفاءة سيارات المينى باص المخصصة لتنقلات المدرسين والعاملين فى الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ووسط سيناء، لافتًا إلى عقد لجنة التنقلات والانتدابات مرتين سنويًا بدلاً من مرة مراعاة لظروف المعلمين والعاملين فى مختلف مدارس المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة والمشرف على مشروع نقل المدرسين والعاملين فى مختلف مدارس المحافظة رفع كفاءة وصيانة السيارات المخصصة لنقل المدرسين والعاملين فى المدارس لافتًا الى تخصيص 3 سيارات لمدارس رفح و4 مدارس الشيخ زويد، بخلاف السيارات المخصصة لمدارس بئر العبد ووسط سيناء.

وأعلن حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم توفير الكتب بنسبة 92% للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وبنسبة 68 % للمرحلة الثانوية، وتوزيع أكثر من 90 % منها على المدارس، وجار توفير النسبة الباقية وتوزيعها قبل بداية العام الدراسى، إلى جانب حل مشكلة التحويلات من المدارس المعرضة للخطر إلى أخرى آمنة، والانتهاء من جميع حالات النقل والندب من مدارس الشيخ زويد ورفح.

وقال مدير الأبنية التعليمية بأنه تم استلام 200 مدرسة والانتهاء من ترميمها وصيانتها وباقى 25 مدرسة يتم الانتهاء منها الأسبوع الحالى، مشيرا الى أن مشروع الترميم والصيانة ضم 241 مدرسة على مستوى المحافظة يتم صيانتها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية.