ضبط 195 مشتبها بهم فى المناطق الجبلية بصحراء الفرافرة

كثفت مديرية أمن الوادى الجديد من تواجد قواتها بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، المتمركزة على طريق الفرافر - الواحات البحرية والمناطق الجبلية النائية بمركز الفرافرة لتمشيط المناطق الجبلية والقرى المتطرفة لضبط العناصر المشتبه فيها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 195 من المشتبه بهم واحتجازهم لحين انتهاء إجراءات الكشف الجنائى، كما تكثف قوات الشرطة والجيش من تواجدها على كل المنافذ والأكمنة، تحسبا لوقوع أية هجمات فى أعقاب الاشتباكات التى وقعت أمس بمنطقة الواحات البحرية.

وشددت مديرية الأمن من تأمين كل المنافذ المؤدية الى مداخل المدن والمراكز التابعة للمحافظة، إضافة لتكثيف انتشار الأكمنة الثابتة والمتنقلة ورفع درجات الاستعداد لأقصى درجة، تحسبا لأية طوارئ مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.