أخبار عاجلة

مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية تكرم الفريق مميش

Google+ Print
المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية تكرم الفريق مميش المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية تكرم الفريق مميش
كرم وفد رفيع المستوى من قيادات المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لدوره الهام فى إنجاح مشروع القناة وأهداه درع المنظمة، ووسام استحقاق، وشهادة تقدير لدوره الهام فى إنجاح مشروع قناة السويس الجديدة، والالتزام بالعهد بتشغيل القناة خلال عام واحد منذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح إشارة البدء.

وجاء ذلك خلال استقبل ميش، اليوم الاثنين، للوفد الذى ضم 25 فرداً منهم المستشار إسماعيل الأنصارى رئيس المنظمة، ومحمد عبد العزيز يوسف نائب رئيس المنظمة، والمهندس بكر أحمد السيد رئيس القطاعات المركزية للمنطقة، واللواء على القرقارى رئيس قطاع الأمن والسلم المجتمعى على مستوى الجمهورية.

وأكد الفريق مميش خلال اللقاء على حجم الإنجاز الذى حققه المصريون فى حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، والذى ضرب كل الأرقام القياسية سواء فى معدلات الحفر الجاف أو التكريك، وذلك مصحوباً بفيلمين تسجيلين يوضحا الجهد الهائل الذى بذله أبناء قناة السويس فى عمليات الحفر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين

الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين

السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي»

السيسي يلتقي رئيس لجنة الدفاع بـ«الشيوخ الأمريكي»