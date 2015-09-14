المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية تكرم الفريق مميش

كرم وفد رفيع المستوى من قيادات المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، لدوره الهام فى إنجاح مشروع القناة وأهداه درع المنظمة، ووسام استحقاق، وشهادة تقدير لدوره الهام فى إنجاح مشروع قناة السويس الجديدة، والالتزام بالعهد بتشغيل القناة خلال عام واحد منذ أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء.

وجاء ذلك خلال استقبل ميش، اليوم الاثنين، للوفد الذى ضم 25 فرداً منهم المستشار إسماعيل الأنصارى رئيس المنظمة، ومحمد عبد العزيز يوسف نائب رئيس المنظمة، والمهندس بكر أحمد السيد رئيس القطاعات المركزية للمنطقة، واللواء على القرقارى رئيس قطاع الأمن والسلم المجتمعى على مستوى الجمهورية.

وأكد الفريق مميش خلال اللقاء على حجم الإنجاز الذى حققه المصريون فى حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد، والذى ضرب كل الأرقام القياسية سواء فى معدلات الحفر الجاف أو التكريك، وذلك مصحوباً بفيلمين تسجيلين يوضحا الجهد الهائل الذى بذله أبناء قناة السويس فى عمليات الحفر.