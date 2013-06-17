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"البدوي" في أسيوط لتأبين "ممتاز نصار".. ودعم لجنة "الوفد" بالمحافظة

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"البدوي" في أسيوط لتأبين "ممتاز نصار".. ودعم لجنة "الوفد" بالمحافظة "البدوي" في أسيوط لتأبين "ممتاز نصار".. ودعم لجنة "الوفد" بالمحافظة

كتب : محمود مالك منذ 26 دقيقة

يزور لجنة حزب "الوفد" بمحافظة أسيوط، الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، لدعم أعمال اللجنة، وتأبين ممتاز نصار زعيم المعارضة المصرية بمسقط رأسه بمركز البداري، والتضامن مع المعلمين والصحفيين المعتدى عليهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي زيارة البدوي في إطار دعم حملة "تمرد" خلال فترة ما قبل 30 يونيو، ومشاركة لجنة أسيوط في فعاليات يوم 30 يونيو، وبحث تطوير لجان ومقرات اللجنة بمحافظة أسيوط.

ويعقد البدوي مؤتمرا صحفيا بعنوان " إلى أين ما بعد يوم 30"، ودور الحزب في جبهة الإنقاذ الوطني وحملة "تمرد"، ويتحدث البدوي عن كيفية العبور بمصر لبر الأمان.

ومن المقرر أن يرافق البدوي خلال زيارته، فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وعمر أبو شقة، وعدد من شخصيات الحزب، ثم ينتقل البدوي إلى مسقط رأس زعيم المعارضة الوفدي السابق ممتاز نصار لحضور ذكرى تأبينه، حيث يكون في استقباله قيادات شعبية وتنفيذية.

جدير بالذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لرئيس حزب الوفد للجنة أسيوط، منذ توليه رئاسة الحزب.

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