تعرض الطفل المصاب بأنيميا الفول لبخار طهيه بالمنزل يعرضه لتكسير بالدم

قال الدكتور وائل رفعت حبلص رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب الأزهر ورئيس المؤتمر: إن المؤتمر ناقش أنيميا الفول والدرن والأمراض الناتجة عن الإصابة بالصفراء فى الأطفال حديثى الولادة خلال المؤتمر السنوى الــ13 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بطب الأزهر وتحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور عبد الحى عزب رئيس الجامعة والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالغردقة.

وعن إمكانية نقل الدم حسب حاجة المريض لأحد مكونات الدم وليس كاملا، جاء بالمؤتمر أن هناك جهازا جديدا يقوم بفصل الدم من مكوناته حسب حاجة كل مريض، كما أن هذا الجهاز يستخدم فى العلاج، حيث إن هناك نوعا معينا من البروتين غير الطبيعى "الضار" يمكن للجهاز أن يخلص المريض منه.

وأكد أن أنيميا الفول تصيب بعض الأطفال نتيجة العوامل الوراثية وتظهر فى الطفل فى سن مبكرة وأعراضها تظهر من خلال تناول أى بقوليات لها فصين مثل الفول والسوادنى والبسلة والترمس والفاصوليا واللوبيا، ويمكن أن يصاب الطفل بتكسير فى الدم إذا طهت الأم الفول فى المنزل وتعرض لبخار الفول، ويظهر شحوب فى لون الطفل ويفقد القدرة على الحركة أو اللعب والرغبة فى النوم.

وقال: على الأم التوجه إلى المستشفى فورا إذا لاحظت على الطفل هذه ،الأعراض حيث يتم عمل تحليل لقياس نسبة الهموجلوبين، وأن أنيميا الفول تعمل على تكسير كرات الدم الحمراء ويصاب الطفل بالأنيميا الحادة وحسب درجة الأنيميا، يمكن أن نقرر إمكانية نقل الدم للطفل والكمية المطلوبة حسب وزنه.

وأوضح أن علاجه يتمثل فى نقل الدم السريع ومنع الطفل من تناول أى من هذه الحبوب على الإطلاق ويمكن تناول أى أنواع من الخضراوات أو الفواكه ماعدا البقول فقط وهناك أدوية يتم منعها من تناولها.