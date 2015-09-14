خالد صلاح بـ"آخر النهار": الأجواء تجاه التغيير الوزرى المرتقب "ضبابية"

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إننا لا نزال فى أجواء ضبابية فيما يتعلق بالتغيير الوزارى المرتقب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المكلف من الرئيس الجمهورية بعد استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الجديد يواجه صعوبة فى اختيار الوزراء الجدد، خاصة فى حالة الارتباك الحالية التى يعانى منها المسئولون بعد استقالة حكومة محلب وقضية فساد "الزراعة"، والتى نفى "إسماعيل" فى بيان له اليوم وجود أى علاقة شخصية له بمحمد فودة بعد نشر صور له على مواقع التواصل.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح عبر برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أننا نتطلع ألا يعمل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الجديد تحت ضغط وتوتر، لاسيما أن بيان "إسماعيل" اليوم رغم أهميته للرد على الشائعات المتعلقة بعلاقته بمحمد فودة، إلا أنه يعبر عن أجواء توتر فى هذه المرحلة، ولكن أجواء التوتر هذه ليس لها علاقة بأى شخص يعرض عليه أى وزارة فى الحكومة، مطالبا من يعرض عليه تولى وزارة معنية أن يقبل من أجل إعلاء مصلحة الدولة، لاسيما أن الرئيس السيسى ذكر فى تصريحاته السابقة أن من يعمل حاليا يُضحى تضحية كثيرة سواء من الناحية المادية والعمل أيضا تحت ضغط قوة الجماعات التى تريد هدم البلد.

وأوضح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية يدرك حجم التضحيات التى يقوم بها الوزراء داخل الحكومة، لافتا إلى أن المهندس إبراهيم محلب الذى رحل مؤخرا عن الوزارة بذل جهدا هائلاً داخل الدولة فى الفترة السابقة، ويجب أن نشكره عليه، ولكن ما حدث مؤخرا بعد الاستقالة، جعل المشهد يرتبك وخلق عزوف المسئولين عن تولى المناصب الوزارية، مضيفاً "خاصة أن الحكومة ستقدم استقالتها قبل نهاية العام مع قدوم البرلمان، وقصر فترة تولى المنصب".

وأشار الكاتب الصحفى خالد صلاح إلى أن الرئيس السيسى وجه التحية للمهندس إبراهيم محلب خلال لقائه شباب الجامعات أمس بجامعة قناة السويس تجاه ما بذله خلال الفترة السابقة داخل الدولة، وانتقد أيضا وسائل الإعلام بسبب تناولها قضية وزارة الزراعة، منوها أن الصحف التزمت بحظر النشر فى هذه القضية ولكن لم تلتزم الصحف الصفراء بقرار الحظر، فضلا عن مواقع التواصل التى تبث شائعات كثيرة تجاه هذا الصدد، مضيفاً "يا ريس مش الإعلام لأن الإعلام فى ناس فيه اسمهم دخلت فى الموضوع".