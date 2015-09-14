بالصور.. حصاد اليوم الثامن للعملية العسكرية "حق الشهيد" فى سيناء

ينشر "اليوم السابع" صورا لجهود أعمال القتال التى قادتها القوات المسلحة والشرطة المدنية فى سيناء خلال اليوم الثامن للعملية العسكرية الموسعة "حق الشهيد"، والتى أسفرت عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا وضبط 51 مطلوبين أمنيا ومشتبها بهم، وتفجير 63 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات خلال أعمال المداهمة.

وتوضح الصور قتلى العناصر الإرهابية والأوكار التى تمت مداهمتها فى نطاق مدن العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، بالإضافة إلى التحركات العسكرية التى قادتها القوات على مدار اليوم.

الجيش: مقتل 11 إرهابيًا وتفجير 63 عبوة ناسفة فى اليوم الثامن لـ"حق الشهيد"