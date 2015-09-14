المتحدث العسكري: قتل 11تكفيريًا والقبض علي 51 آخرين في عمليات «حق الشهيد» بسيناء

قال المتحدث اللعسكري ، إن حصيلة اليوم الثامن للعملية «حق الشهيد» أسفرت عن قتل 11 من العناصر الإرهابية المسلحة، بادرت بإطلاق النيران على القوات خلال عمليات الاقتحام والمواجهات، وتم القبض على 51 من المشتبه فيهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل و أوكار هذه العناصر، وتفجير 63 عبوة ناسفة، تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك قوات الجيش.

وأضاف المتحدث، خلال بيان له: «قامت القوات الجوية بتدمير عدد من البؤر والأوكار التي تتحصن بها العناصر الإرهابية، واستمرت المجموعات القتالية التابعة للجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع والوحدات الخاصة من الأمن المركزي في تمشيط عدد من القرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، وإحكام سيطرتها الكاملة علي هذه المناطق».

وجاء بالبيان: «تم العثور على 1000 مفجر كهربي تستخدمها العناصر التكفيرية للتفجير عن بعد، وقامت القوات بتدمير وحرق 55 عشة ووكراً تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير عدد 5 عربة والقبض على عدد 3 عربة دفع رباعي و حرق وتدمير عدد 26 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، يتم استخدامها في مراقبة واستهداف القوات، وتم اكتشاف وتدمير 4 مغارة تتحصن بها العناصر التكفيرية، وضبط 2000 لتر سولار، وضبط وتدمير مجموعة من الملابس العسكرية والأدوات التى تستخدمها العناصر التكفيرية . ونتيجة لانفجار عبوة ناسفة تم استشهاد جندي و إصابة آخر».

وتواصل القوات المسلحة أعمالها القتالية ضد العناصر التكفيرية و تكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.