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تحويل مقر سجن "برسس" ببنغازى إلى مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين

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تحويل مقر سجن "برسس" ببنغازى إلى مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين تحويل مقر سجن "برسس" ببنغازى إلى مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين
تسلم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازى اليوم الاثنين مقر سجن "برسس" ، بعد صدور قرار من وزارة الداخلية لتحويله إلى مركز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين شرق بنغازي.

وقال الناطق باسم قسم الهجرة غير الشرعية وليد العرفى - فى تصريح صحفى اليوم - إن مقر السجن شهد مراسم تسليم واستلام بحضور آمر جهاز مكافحة الإرهاب الملازم فرج قعيم العبدلى ، ورئيس قسم الهجرة غير الشرعية فى توكرة النقيب أحمد العرفي، وعميد بلدية توكرة محمود سليمان العبدلي.

وأوضح العرفى أنه سيتم تجهيز مقر السجن كمركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين ، وسيتم نقل المهاجرين المقبوض عليهم فى بنغازى وضواحيها إلى المركز الجديد.

وناشد الموقتة بالتواصل مع سفارات المهاجرين للإسراع فى عملية ترحيلهم بسبب عجز ونقص الإمكانات لدى قسم الهجرة غير الشرعية.
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مصر 365

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