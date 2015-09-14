الرئيس اليمنى يعين وزراء جددا للنفط والصحة والشباب والرياضة

أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم قرارات جمهورية جديدة بتعيين عدد من الوزراء بينهم محافظ عدن نايف البكرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأفادت فضائية العربية الحدث فى نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يعين وزراء جدد للنفط والصحة والشباب والرياضة.
ونصت القرارات كالتالى:"أصدر الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليوم القرار الجمهورى رقم ( 13 ) لسنة 2015 م بتعيين المهندس سيف محسن عبود الشريف وزيراً للنفط والمعادن، وصدر القرار الجمهورى رقم (14 ) لسنة 2015م بتعيين نايف صالح البكرى وزيراً للشباب والرياضة.
كما صدر القرار الجمهورى رقم ( 15 ) لسنة 2015م بتعين الدكتور ناصر محسن باعوم وزيراً للصحة العامة والسكان، وصدرت المادة الأخيرة من هذه القرارات العمل بهم من تاريخ صدورهم ونشرهم فى الجريدة الرسمية.