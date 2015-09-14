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الرئيس اليمنى يعين وزراء جددا للنفط والصحة والشباب والرياضة

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الرئيس اليمنى يعين وزراء جددا للنفط والصحة والشباب والرياضة الرئيس اليمنى يعين وزراء جددا للنفط والصحة والشباب والرياضة
أصدر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى اليوم قرارات جمهورية جديدة بتعيين عدد من الوزراء بينهم محافظ عدن نايف البكرى.

وأفادت فضائية العربية الحدث فى نبأ عاجل لها اليوم الاثنين، أن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى يعين وزراء جدد للنفط والصحة والشباب والرياضة.

ونصت القرارات كالتالى:"أصدر الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليوم القرار الجمهورى رقم ( 13 ) لسنة 2015 م بتعيين المهندس سيف محسن عبود الشريف وزيراً للنفط والمعادن، وصدر القرار الجمهورى رقم (14 ) لسنة 2015م بتعيين نايف صالح البكرى وزيراً للشباب والرياضة.

كما صدر القرار الجمهورى رقم ( 15 ) لسنة 2015م بتعين الدكتور ناصر محسن باعوم وزيراً للصحة العامة والسكان، وصدرت المادة الأخيرة من هذه القرارات العمل بهم من تاريخ صدورهم ونشرهم فى الجريدة الرسمية.

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