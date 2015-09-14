هولاند: سيكون من الضرورى شن ضربات جوية فرنسية فى سوريا

قال الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، اليوم الأثنين، إنه سيكون من الضرورى أن تشن فرنسا ضربات جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا.

وأضاف هولاند فى مؤتمر صحفى مع نظيره النيجيرى محمد بخارى "نحن جزء من التحالف فى العراق (ضد داعش)، بدأنا طلعات استطلاع (فى سوريا) حتى يتسنى لنا بحث شن ضربات جوية إذا دعت الضرورة وسيكون ذلك ضروريا فى سوريا."

وقال هولاند الأسبوع الماضى إن باريس بدأت طلعات فوق سوريا فى ضوء تمدد داعش على مدى العام الماضى والتهديد الذى قد يمثله متشددوها على المصالح الفرنسية فى الداخل والخارج.