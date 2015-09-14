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الجيش الأمريكى: التحالف الدولى ينفذون 22 ضربة جوية فى سوريا والعراق

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الجيش الأمريكى: التحالف الدولى ينفذون 22 ضربة جوية فى سوريا والعراق الجيش الأمريكى: التحالف الدولى ينفذون 22 ضربة جوية فى سوريا والعراق
قال الجيش الأمريكى فى بيان نشر اليوم الاثنين إن تحالفا تقوده الولايات المتحدة نفذ امس الأحد 22 ضربة جوية ضد متشددى تنظيم داعش منها 18 فى العراق و4 فى سوريا.

وقالت قوة المهام المشتركة فى البيان إن الضربات فى العراق تركزت قرب بيجى وقرب تقاطع كيسيك. وأضافت أن أربع ضربات جوية قرب بيجى أصابت وحدات تكتيكية ودمرت أيضا ستة أبنية وثلاث مركبات وسلاحا مضادا للطائرات ومبنى آخر تابع لمتشددى داعش.

فى الوقت نفسه استهدفت أربع ضربات جوية قرب كيسيك وحدة تكتيكية لداعش ومنطقة تجمع ودمرت جرافة وموقعا قتاليا، واستهدفت الهجمات فى سوريا نقطة لداعش لتجميع النفط الخام ووحدة تكتيكية كما دمرت جرافة وسلاح مدفعية.

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