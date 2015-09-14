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موسكو: أزمة اللاجئين سببها التدخل فى شؤون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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موسكو: أزمة اللاجئين سببها التدخل فى شؤون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موسكو: أزمة اللاجئين سببها التدخل فى شؤون دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قال دبلوماسى روسى إن سبب الكارثة الإنسانية الناجمة عن تدفق اللاجئين إلى العديد من الدول الأوروبية قادمين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو التدخل فى الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.

ونقلت "روسيا اليوم" عن أندريه نيكيفوروف، نائب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية فى جنيف قوله إن "التدخل غير المسؤول وغير المتأني" فى شؤون هذه الدول، هدفه "الإطاحة بالحكومات غير المرغوب بها فى المنطقة".

جاءت تصريحات الدبلوماسى الروسى خلال كلمة ألقاها فى الدورة الـ30 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف. وذكر نيكيفوروف أن روسيا حذرت مرارا من أن التدخلات فى شؤون دول المنطقة "ستقود إلى الفوضى وتنامى الإرهاب ما يؤدى إلى معاناة الناس وسقوط ضحايا".

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