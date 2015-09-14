حالة من الطقس السيء وأمطار شديدة بمدن شمال أسوان‎

شهد مركز ادفو بمحافظة أسوان، حالة من الطقس السيء يشمل سقوط للأمطار المتوسطة وهبوب للرياح وسط تكاثر كثيف للسحب والغيوم.

وهطلت الأمطار بكثافة علي قرى بنبان التابعة لمركز دراو في غرب النيل مصحوبة بالبرق والرعد، بينما التزم الأهالي بالبقاء في منازلهم خوفاً من إزدياد كمية الأمطار.

أما في مدينة أسوان فقد بدأت السحب في التكاثر تدريجياً وسط حالة من الترقب بين الأهالي خوفاً من سقوط أمطار عزيرة خلال الساعات القادمة.

> ومن جانبها رفعت محافظة أسوان حالة الإستعداد على مستوى المرافق العامة والخدمية والاسعاف والمستشفيات فى ظل استمرار تجمعات السحب على مختلف أجزاء المحافظة.