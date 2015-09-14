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«ساويرس»: نتفاوض على شراء جزيرتين في اليونان لإيواء اللاجئين

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نجيب ساويرس

نجيب ساويرس

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه بصدد التفاوض لشراء جزيرتين فى اليونان، وذلك ضمن خطته التي تهدف لمساعدة آلاف اللاجئين من سوريا ومناطق أخرى تشهد نزاعات.

وأوضح «ساويرس»، فى بيان نشره على موقع “تويتر” أنه حدد حاليًا جزيرتين يونانيتين تواصلنا مع المالكين وعبرنا عن اهتمامنا بالتفاوض معهما بشرط حصولهما على موافقة لاستضافة العدد الأكبر من اللاجئين المسموح به وفقًا للقوانين اليونانية.

وأشار «ساويرس» إلى أنه سيلتقي ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لمناقشة مجالات التعاون الممكنة.

جانب من تويته رجل الأعمال ساويرس

جانب من تويته رجل الأعمال ساويرس

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