«ساويرس»: نتفاوض على شراء جزيرتين في اليونان لإيواء اللاجئين

أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه بصدد التفاوض لشراء جزيرتين فى اليونان، وذلك ضمن خطته التي تهدف لمساعدة آلاف اللاجئين من سوريا ومناطق أخرى تشهد نزاعات.

وأوضح «ساويرس»، فى بيان نشره على موقع “تويتر” أنه حدد حاليًا جزيرتين يونانيتين تواصلنا مع المالكين وعبرنا عن اهتمامنا بالتفاوض معهما بشرط حصولهما على موافقة الحكومة لاستضافة العدد الأكبر من اللاجئين المسموح به وفقًا للقوانين اليونانية.

وأشار «ساويرس» إلى أنه سيلتقي ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لمناقشة مجالات التعاون الممكنة.