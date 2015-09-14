بالأرقام: تعرفوا على المبالغ الحقيقية لأغنى خمسة مطربين عرب

تتوالى الإشاعات على ثروات الفنانين وكل عام ينتشر أكثر من خبر عن أرقام تكاد تكون خيالية لثروات الفنانين. "سيدتي نت" أجرى تحقيقاً عن الأرقام المتداولة والأرقام الحقيقية لثروات أغنى خمسة فنانين عرب والتي احتلت به الفنانة هيفاء وهبي المرتبة الأولى. وقد انتشر أكثر من رقم منها ما يقارب الرقم الحقيقي ومنها ما كان صحيحاً. فالرقم الأضخم كان 100 مليون دولار وتبعه رقم آخر بـ 70 مليون دولار. ولكن الرقم الحقيقي لثروة الفنانة هيفاء هو 57 مليون دولار، أما الفنان الذي يحتل المرتبة الثاني فكان الفنان عمرو دياب الذي كان من نصيبه أكبر رقم وهو 120 مليون دولار ولكن ثروته الحقيقية تقدر بـ 45 مليون دولار، أما الفنانة إليسا فحلت في المرتبة الثالثة بثروة تقدر بــ 41 مليون دولار علماً بأن أغلب المواقع الإلكترونية نشرت بأن إليسا تملك أكبر ثروة بين الفنانين العرب، أما الفنانة التي احتلت المرتبة الرابعة فكانت الفنانة نانسي عجرم التي لم تسلم من الإشاعات على الرغم من أنها من أول الفنانين التي صرحت على ثروتها التي تقدر بــ 37 مليون دولار إلا أن الإشاعات ضاعفت المبلغ. وهناك إشاعات أعلنت بأنها تحول كل أموالها إلى خارج لبنان. الفنانة نجوى كرم شكلت مفاجأة بأنها احتلت المرتبة الخامسة بــ 34 مليون دولار علماً أن نجوى كرم كانت بعيدة كل البعد عن هذه المنافسة. وقد سئلت أكثر من مرة ورفضت الإفصاح عن ثروتها الحقيقية و اعتبرت أن هذا الأمر خاصاً ولكن آخر رقم قدرت به ثروتها كانت 22 مليون دولار.

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