بعد الغناء هل سيصبح حسين الجسمي ممثلاً؟

بعد النجاح الذي حققه الفنان حسين الجسمي في عالم الغناء الخليجي والعربي، انتشر في الآونة الأخيرة خبر مفاده بأنه سيتجه للتمثيل من خلال فيلم سينمائي مصري سيتولى إخراجه رامي عادل إمام. "سيدتي نت" اتصل بالمستشار الإعلامي للفنان حسين الجسمي الذي نفى الخبر وقال: " لا يوجد أي موضوع يخصّ التمثيل حالياً ". ولم يعط أي تفاصيل أخرى.

من ناحية أخرى سيحل الفنان حسين الجسمي كمتحدث بقمة الرواد للتواصل الإجتماعي العربي وهو من تنظيم المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد والذي يقام في الجامعة الامريكية في دبي.

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