ما هي أبرز المعايدات التي تلقاها وائل كفوري في عيد ميلاده الـ 41 ؟

بيروت_ هيام بنوت

بمناسبة عيد ميلاد الفنان وائل كفوري الـ 41، حقق هاشتاغ HappyBirthdayWaelKfoury الذي دشّن خصيصاً لهذه المناسبة، المرتبة الأولى في لبنان في عدد تغريداته، حيث تهافت عدد من الفنانين وألوف المعجبين إلى تقديم المعايدات له، عبر نشر تغريدات تمنت له العمر المديد وحملت في طياتها عبارات الحب والإعجاب والتقدير والإحترام، بالإضافة إلى تغريدات لم تخل من الفرح والبسمة من بينها تغريدة مرفق بعبارة "عيد ميلاد سعيد.. ملك الرومانسية والتنس" .

ومن بين الفنانين الذين عايدوا وائل الفنانة اليسا التي كتبت له "عيد ميلاد سعيد لأحلى شخص وصديق وفنان في العالم"، ومن بعدها إنضم "جيش معجبيها" وساروا على خطاها متمنين لصديق فنانتهم المفضل عيداً سعيداً.

أما الفنانة شكران مرتجى فنشرت صورة مركبة لها ولوائل "يا وائل مين متلك مين انت حبيب الملايين وعقبال مو مية سنة .. ميتين"، وعلقت تحتها" هابي بيرثداي لـ Wael ".

بدوره إنضم الشاعر نزار فرنسيس إلى حشد المغردين، مهنئا وائل بهذه المناسبة وكتب له " كل عيد وأنت الأنجح والأروع. الكفوري يا ملك إن شاء الله تضل عم تزيّن الفن بصوتك يلي ما لو مثيل".

بينما نشر الشاعر حبيب أبو أنطون صورة تجمعه بوائل ونظم له مجموعة من أبات الشعر، قال له فيها " عيدك يا وائل واجب علينا\ودمعة فرح جوات عينينا\ وصوتك متل نعمة صلا من بعيد\ ونحنا معو الألحان صلينا\ بعيدك ما جبنا زهور بالتحديد\ وحتى الظرف ما يعتب علينا\عملنا القمر قالب حلو بالعيد\ وبدل الشموع شمس طفينا".

يشار إلى أن وائل كفوري كان قد إحتفل قبل أربعة ايام بعيد وحيدته ميشيل.

من ناحية أخرى، يحيي وائل كفوري حفل عيد الأضحى في 24 ايلول\ سبتمبر الجاري مع الفنانة هيفاء وهبي في فندق الفينيسيا.