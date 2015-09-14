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رولا يموت أخت هيفاء وهبي تهين العلم اللبناني

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رولا يموت أخت هيفاء وهبي تهين العلم اللبناني رولا يموت أخت هيفاء وهبي تهين العلم اللبناني

الإثنين 14-09-2015 17:14

نشرت رولا يموت أخت الفنانة هيفاء وهبي، صورة لها وهي شبه عارية، إلا من علم لبناني كتبت عليه "ملكة الإغراء".
الصورة استفزت الكثيرين في لبنان، خصوصاً أنها تحمل إهانة مباشرة للعلم كأهم رمز وطني، حيث تمّ إقحام العلم في صورة عارية لفتاة لا يعرف عنها سوى أنها اشتهرت بعد مشاكل مع أختها الفنانة، لتتجه بعدها إلى التقاط صور شبه عارية ونشرها.
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بضرورة أن تتحرّك النيابة العامة في لبنان لمساءلة رولا في شأن إهانة العلم، مستشهدين بالمحاكم التي تعقد في على خلفية القضية التي رفعت ضد الراقصة صافيناز، التي لفت العلم المصري فوق جسدها في وصلة رقص، ما اعتبرها كثيرون إهانة للعالم المصري.
فهل تتحرّك النيابة العامة لمحاسبة رولا أم أنّ إهانة العلم ستمرّ دون حساب؟

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سيدتي

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