رئيس حكومة تسيير الأعمال لوفد ألمانى: ندفع ثمنا غاليا فى مواجهة الإرهاب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء حكومة تسيير الأعمال مساء اليوم الاثنين، ثلاثة لقاءات مع وفود ألمانية، حيث استقبل خلال اللقاء الأول Peter Ramsauer رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألمانى، وحضر اللقاء وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال السفارة الألمانية فى القاهرة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الألمانية، معربا عن تقديره للحكومة الألمانية ومجتمع الأعمال هناك، ورحب باستثماراتهم فى مصر، كما أشاد بالمشاركة الألمانية فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى خلال شهر مارس الماضى، وما أسفرت عنه من اتفاقات تعاون بين البلدين فى عدد من المجالات لاسيما فى مجال الطاقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المهندس إبراهيم محلب قدم خلال اللقاء شرحا حول تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر وجهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير البيئة المواتية لها، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص الواعدة والمشروعات العملاقة بالاقتصاد المصرى يمكن للشركات العالمية المساهمة فيها والاستفادة منها، وبما يحقق العديد من فرص العمل للشباب وينهض بمعدلات النمو الاقتصادى، كما تناول الاستعدادت الجارية لإتمام المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية بانتخاب مجلس للنواب.

من جانبه، شدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألمانى على عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى أنها تشهد خلال الفترة الحالية زخما قويا، خاصة عقب تعاون البلدين فى العديد من المشروعات المشتركة، وبخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة، مؤكدا أن لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألمانى تسعى لدعم وتقوية هذه العلاقات، كما أوضح أن هناك العديد من الشركات ورجال الأعمال فى ألمانيا يتطلعون إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية يمثلان عنصر استقرار بالمنطقة.

كما عقد المهندس إبراهيم محلب اجتماعا موسعا مع أعضاء الوفد الألمانى المرافق لرئيس لجنة الطاقة الألمانى، الذى ضم ممثلين عن كبرى شركات الأعمال الألمانية سواء العاملة فى مصر أو المهتمة بدخول السوق المصرى، وحضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والتموين، والاستثمار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس إبراهيم محلب أكد للوفد أنه بالرغم من أن الحكومة مكلفة بتسيير الأعمال إلا أنه حرص على لقائهم للتأكيد على جدية الحكومة المصرية، وأن الدولة المصرية مستمرة فى نهج العمل الدؤوب وعدم إضاعة الوقت، كما أكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وألمانيا، وخاصة فى المجال الاقتصادى والعلمى والثقافى وعدد آخر من المجالات الهامة، مؤكداً أن مصر تتطلع لفتح المزيد من أطر التعاون مع ألمانيا.

وأشاد محلب بما قدمته شركة سيمنس الألمانية فى مجال الكهرباء، حيث تم تحقيق إنجاز كبير فى توقيت قياسى مهم، وهو ما عكس رسالة إيجابية عن التعاون الثنائى والإمكانات الكبيرة لهذا التعاون، وأيضا ما يتم بشأن توريد معدات حفر الأنفاق تحت قناة السويس الجديدة، وفى مشروعات أخرى عديدة، كما شدد على أهمية تعظيم التعاون بين البلدين فى مجالى التعليم الفنى والتدريب المهنى للشباب لفتح آفاق عمل لهم فى السوق المصرى والخارجى، مؤكداً أن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب الذى يعمل على جذب الشباب الذى لايجد فرصته، قائلا : "نحن ندفع ثمنا غالياً فى مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار لمصر الذى يمثل استقراراً للمنطقة والعالم كله، الإرهاب لادين ولاجنسية ولاحدود له، نواجه الإرهاب ونعمل على بناء بلدنا واقتصادنا، فى ظل تحديات عديدة".

وأكد محلب أن مصر دولة شابة، فنسبة الشباب تبلغ نحو 60% من نسبة السكان، وهذا يمثل قوة كبيرة للعمل والإنتاج، وخاصة عند تلقيهم التدريب المناسب يصبحوا قوة اقتصادية كبيرة، مشيرا الى أن هناك العديد من الشباب بالمنطقة العربية يقومون بالهجرة إلى أوروبا لعدم توفر فرص عمل لهم فى بلادهم، موضحا أن مصر وبفضل استقرارها احتضنت لاجئين من دول عربية وافريقية بلغوا نحو 5 مليون شخص، ويشاركوننا الاقامة فى هذا الوطن بترحاب، كما يتمتعون بكل الوسائل والخدمات المقدمة للمصريين.

كما أشار محلب إلى ما تم تحقيقه فى إنجاز فى مشروع قناة السويس الجديدة، سواء من ناحية التمويل المصرى أو معدلات التنفيذ غير المسبوقة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات الكبيرة من بينها تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عما يجرى حاليا من مشروعات لاستصلاح الأراضى الزراعية ومد شبكات الطرق وغيرها.

كما استقبل المهندس إبراهيم محلب خلال اللقاء الثالث أعضاء الغرفة التجارية العربية الألمانية حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون والمشروعات المزمع تنفيذها فى مصر خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض سبل تذليل عدد من التحديات التى تواجه عمل بعض من الشركات الألمانية.

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