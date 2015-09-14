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نجيب ساويرس على تويتر: تواصلنا مع مالكى جزيرتين باليونان لإيواء لاجئى سوريا

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أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنه بصدد التفاوض لشراء جزيرتين فى اليونان ضمن خطته الرامية لمساعدة آلاف اللاجئين من سوريا ومناطق أخرى تشهد نزاعات.

وأوضح نجيب ساويرس، فى بيان بالإنجليزية نشره على موقع "تويتر" أنه حدد حاليا جزيرتين يونانيتين تواصلنا مع المالكين وعبرنا عن اهتمامنا بالتفاوض معهما بشرط حصولهما على موافقة لاستضافة العدد الأكبر من اللاجئين المسموح به وفقًا للقوانين اليونانية.

وأعلن رجل الأعمال أن ساويرس سيلتقى ممثلين عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة لمناقشة مجالات التعاون الممكنة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

ساويرس لـCNN: التحدى الحقيقى فى قبول أوروبا فكرة جزيرة للاجئين

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مصر 365

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