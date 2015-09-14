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بالصور.. كيلو اللحمة بـ36 جنيهاً بمنفذ القوات المسلحة بميدان "أحمد حلمى"

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شهد اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر، تواجد منفذ بيع لحوم ومنتجات القوات المسلحة، بميدان أحمد حلمى والذى اختارته القوات المسلحة لعرض اللحوم والمجمدات المخفضة على أهالى المنطقة والمناطق المجاورة إقبال كبير على منافذ بيع لحوم القوات المسلحة.

وقد قامت القوات المسلحة بهذه الخدمة فى أكثر من مكان بهدف توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار منخفضة، وأشاد الأهالى بتجربة القوات المسلحة بالقيام ببيع اللحوم، حيث بلغ سعر الكيلو 36 جنيهًا، وكيلو الفراخ 19 جنيهاً وأكد الأهالى أن ما تقوم به القوات المسلحة خطوات عملية للقضاء على جشع التجار، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم فى السوق 90 جنيهًا.

وقالت السيدة سناء ربة منزل أن التجربة التى تقوم بها القوات المسلحة من عرض المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة هى مشاركة عملية فى مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار المبالغ فيها والتى أصبح الناس لا تتحملها خصوصاً فى ظل هذه الظروف.

وعلقت سيدة أخرى: إن ما تقوم به القوات المسلحة قبل العيد هو نوع من أنواع مشاركة الشعب فى كل جوانب الحياة .

وقال محمد عباس أحد الأهالى أن اللحوم التى تقوم القوات المسلحة ببيعها لا تقل جودة عن اللحوم المعروضة بالسوق.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365