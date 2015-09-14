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عسل أبيض يا مانجة.. بتحارب الإصابة بالسرطان وتقوى نظرك

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عسل أبيض يا مانجة.. بتحارب الإصابة بالسرطان وتقوى نظرك عسل أبيض يا مانجة.. بتحارب الإصابة بالسرطان وتقوى نظرك
تعتبر المانجو من أهم الفواكه التى تظهر خلال فصل الصيف، ويسعى الكثيرون لتناولها وذلك يرجع إلى مذاقها الرائع، وفوائدها العديدة لصحة الإنسان.

تحتوى المانجو على مواد مغذية كثيرة، ومن أبرزها "البوليفينولات" وهى من أهم أنواع مضادات الأكسدة التى تتمتع بقدرة رائعة على محاربة الخلايا السرطانية، وتحد من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان ومنها، سرطان الدم والبروستات والرئة، وسرطان القولون والثدى، كما أنها تعزز الصحة.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن المانجو تحتوى على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم كفيتامين "أ" الهام للنظر، وفيتامين "E" الذى يعزز القدرة الجنسية و"C" الذى يعمل على تقليل نسبة الكولسترول فى الدم، والأحماض الأمنية ومضادات الأكسدة، والألياف النباتية.

كما أكد الباحثون، أن المانجو من الفواكه الاستوائية التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، ولذلك يحظر على مرضى السكر تناولها بكثرة، نظرا لأن كوب واحد من عصيرها يحتوى على 23 جراما من السكر، ويساهم فى ارتفاع نسبته فى الدم.
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مصر 365