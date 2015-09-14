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إنبي لـ في الجول: الزمالك يسدد قيمة القسط الثاني من صفقة كهربا قبل العيد

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إنبي لـ في الجول: الزمالك يسدد قيمة القسط الثاني من صفقة كهربا قبل العيد إنبي لـ في الجول: الزمالك يسدد قيمة القسط الثاني من صفقة كهربا قبل العيد

كشف نادي إنبي عن أنه ينتظر تسديد الزمالك لقيمة القسط الثاني من صفقة ضم محمود عبد المنعم "كهربا" قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان من المفترض أن يسدد الزمالك للنادي البترولي القسط الأول من صفقة ضم كهربا والمقدر بـ4,5 مليون جنيه، في أول شهر أغسطس الماضي.

تأخر النادي الأبيض في السداد، وأرسل قيمة القسط الأول اليوم الاثنين.

وقال زكريا السيد أمين الصندوق بنادي إنبي لـFilGoal.com: "الزمالك سدد قيمة القسط الأول اليوم".

وتابع "حصلنا على وعد من الزمالك بتسديد قيمة القسط الثاني قبل إجازة العيد الأسبوع المقبل".

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