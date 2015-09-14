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أحمد مرتضى: ' طيور الظلام ' سبب الأزمة بين الأهلي والزمالك

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أحمد مرتضى: ' طيور الظلام ' سبب الأزمة بين الأهلي والزمالك أحمد مرتضى: ' طيور الظلام ' سبب الأزمة بين الأهلي والزمالك

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك على أنه لا توجد أي خصومة بين ناديه وإدارة الأهلي.

وأوضح مرتضى: "هناك خلاف فقط بين الناديين في إدارة أمور الكرة".

وأضاف عبر قناة "النهار ": "طيور الظلام هم سبب الأزمات المشتعلة بين الناديين، فهناك أفراد مصلحتهم الأساسية في استمرار الأزمات بين الأهلي والزمالك".

وقال: "أرسلنا باقة ورد لتهنئة الأهلي على إنجازات لاعبيه في الألعاب الفردية، لم نجد نفس الرد، حاولنا تبادل الزيارات الودية، ففوجئنا بشخص يطلق هاشتاج مرتضى لا يدخل النادي الأهلي".

وواصل: "هناك من يصطاد في الماء العكر، وأتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة".

وأتم "علاقتي جيدة للغاية بأعضاء مجلس إدارة الأهلي، وعلى اتصال بهم يوميًا، أتمنى أن يظهر للسطح ما يدور بيننا في الكواليس".

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