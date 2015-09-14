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منتخب مصر: شريف والشناوي حالة استثنائية مثل إكرامي والبطل

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منتخب مصر: شريف والشناوي حالة استثنائية مثل إكرامي والبطل منتخب مصر: شريف والشناوي حالة استثنائية مثل إكرامي والبطل

رفض أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب تحديد الحارس الأساسي للفراعنة بين الثنائي شريف إكرامي وأحمد الشناوي.

وقال ناجي:"من الطبيعي أن هناك حارسا أساسيا لكل فريق، يتم تهيئته نفسيا وبدنيا لخوض جميع المباريات".

وأضاف عبر برنامج الملاعب اليوم"ولكن إكرامي والشناوي حالتهما الفنية ممتازة للغاية، وأي منهما يستحق المشاركة".

وتابع"الثنائي حالة استثنائية مثلما كان الحال بين إكرامي وثابت البطل في الأهلي ومنتخب مصر".

وأتم ناجي"لم نعلن أن الشناوي هو الحارس الأساسي للمنتخب، لأن إكرامي جاهز للمشاركة في أي وقت".

وشارك الشناوي في مباراة الأخيرة أمام تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، بينما جلس إكرامي على مقاعد البدلاء.

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فيديو اليوم السابع

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