إنقاذ عامل انزلقت ساقه بين حائط وأسانسير شركة فى أكتوبر

نجح رجال الإنقاذ البرى فى إنقاذ عامل بشركة ألبان بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انزلقت ساقه وحشرت بين الأسانسير والحائط بالطابق الثالث قبل نقله إلى مستشفى أكتوبر العام لتلقى الرعاية الصحية.

وكانت قوة بإشراف المقدم محمد زكى ضابط الحماية المدنية لقطاع أكتوبر، تلقت بلاغا من أحد المسئولين بشركة ألبان بسقوط عامل بين حائط وأسانسير الشركة، وانتقل الرائد ياسر سرور مشرف غرفة عمليات الإطفاء وبصحبته سيارتى إنقاذ وسلم هيدروليكى وبعد جهد كبير تم استخراجه وإسعافه بالمكان، ونقله إلى المستشفى.