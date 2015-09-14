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الزمالك يحدد ميزة 4 مواجهات محتملة أمام الأهلي

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الزمالك يحدد ميزة 4 مواجهات محتملة أمام الأهلي الزمالك يحدد ميزة 4 مواجهات محتملة أمام الأهلي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه سعيد للغاية بإمكانية مواجهة الأهلي 4 مرات في مدة قصيرة خلال الفترة القادمة.

وقال مرتضى: "أنا كزملكاوي سعيد بمواجهة الأهلي 4 مرات خلال الفترة القادمة".

وأضاف عبر قناة "النهار ": "فهي فرصة ثمينة للغاية لتعويض النتائج السلبية للزمالك أمام الأهلي على مدار 10 سنوات".

وتابع: "أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، وفي النهاية الرياضة فوز وخسارة".

وتأهل قطبا الكرة المصرية للدور قبل النهائي لبطولتي الكونفدرالية وكأس ، مع وجود إمكانية لوجود قمة أخرى في كأس السوبر.

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