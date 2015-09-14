الزمالك يحدد ميزة 4 مواجهات محتملة أمام الأهلي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أنه سعيد للغاية بإمكانية مواجهة الأهلي 4 مرات في مدة قصيرة خلال الفترة القادمة.

وقال مرتضى: "أنا كزملكاوي سعيد بمواجهة الأهلي 4 مرات خلال الفترة القادمة".

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة": "فهي فرصة ثمينة للغاية لتعويض النتائج السلبية للزمالك أمام الأهلي على مدار 10 سنوات".

وتابع: "أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، وفي النهاية الرياضة فوز وخسارة".

وتأهل قطبا الكرة المصرية للدور قبل النهائي لبطولتي الكونفدرالية وكأس مصر، مع وجود إمكانية لوجود قمة أخرى في كأس السوبر.