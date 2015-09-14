"مايكل كورس" يوسع متجره في دبي ويحتفل بالذكرى العاشرة لمول الإمارات

نظّم "مايكل كورس" Michael Kors حدث تسوق في متجره الذي خضع مؤخراً لعملية تجديد وتحديث في مول الإمارات نهار الأربعاء 9 سبتمبر، حيث دعا ضيوفه وزبائنه إلى حفل كوكتيل إستمتعوا خلاله بتذوق المأكولات والمشروب واستمعوا الى أنغام وموسيقى الـ دي جي. وكانت العلامة التجارية قد وقعت عقد شراكة مع مول الإمارات لعرض عشرة منتجات خاصة – The Perfect 10- التي ستتوفر حصرياً في هذا المتجر بالذات لموسم خريف 2015. وتشمل المنتجات حقائب اليد، السلع الجلدية الصغيرة والأحذية التي تتميز جميعها بالنمط المبطن الخاص بـ "مايكل كورس" Michael Kors.