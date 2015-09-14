بالصور.. محافظ أسوان يقود رحلة نهرية لمتابعة بقعة الزيت

ترأس اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، اجتماع أعضاء لجنة إدارة الأزمات من البيئة والمراسى والمسطحات وحماية النيل والصحة والسياحة والنقل النهرى ومياه الشرب مركز مكافحة التلوث، لمتابعة وتفقد موقع ظهور بقعة الزيت التى تسربت إلى مجرى النهر صباح اليوم.

واطمأن المحافظ على خلو مجرى النيل فى المسافة من مدينة أسوان حتى قرية الأعقاب من أى ملوثات.

وأكد اللواء يسرى، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع مركز مكافحة التلوث الخاص بشركة "بتروسيف" التابعة لوزارة البترول، والمقام بتكلفة 8 ملايين جنيه فى منطقة الأعقاب للتعامل الفورى مع أى بقع ملوثة تظهر بطول مجرى النيل فى المحافظة.

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