بالصور.. ائتلاف "نائبات قادمات" يكرم مدير أمن الإسماعيلية
كرم ائتلاف نائبات قادمات، اليوم الاثنين، اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تقديرا لجهوده فى تأمين حفل افتتاح قناة السويس، كذلك أسبوع شباب الجامعات المقام بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتسلم مدير الأمن الدرع من الدكتورة ناهر شاكر مؤسسة الائتلاف، بمديرية أمن الإسماعيلية، قائلاً "تشرفت بتولى المهمة قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بشهر لأن الإسماعيلية محافظة المستقبل وتم نقله من جنوب سيناء إليها لأننا بنتحارب دوليا ولولا وجود جيش عظيم وشرطة محترمة وشعب أعظم لأصبحنا مثل سوريا والعراق وأتحدى أن نجد عاطل فى مصر بعد افتتاح مشروعات شرق التفريعة".
فيما قام شباب الائتلاف بالتقاط صور سيلفى مع اللواء على عزازى وعدد من قيادات الائتلاف.
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