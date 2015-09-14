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طقس سيئ يسود مدن شمال أسوان وتجمع كثيف للسحب

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طقس سيئ يسود مدن شمال أسوان وتجمع كثيف للسحب طقس سيئ يسود مدن شمال أسوان وتجمع كثيف للسحب
شهد مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الاثنين، حالة من الطقس السيئ، بعد سقوط للأمطار المتوسطة، وهبوب للرياح، وسط تجمع كثيف للسحب والغيوم.

وهطلت الأمطار بكثافة على قرى بنبان التابعة لمركز دراو فى غرب النيل، مصحوبة بالبرق والرعد، بينما التزم الأهالى بالبقاء فى منازلهم خوفًا من تزايد سقوط الأمطار.

وفى مدينة أسوان بدأت السحب فى التكاثر تدريجيًا وسط حالة من الترقب بين الأهالى خوفًا من سقوط أمطار عزيرة خلال الساعات المقبلة.

ومن جانبها رفعت محافظة أسوان حالة الاستعداد على مستوى المرافق العامة والخدمية والإسعاف والمستشفيات، فى ظل استمرار تجمعات السحب على مختلف أجزاء المحافظة.

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مصر 365