محافظ القليوبية يتابع سير الأعمال بمشروعات تطوير مدينة بنها ومداخلها

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية مساء اليوم بتفقد سير أعمال التطوير التي تجرى في مداخل مدينة بنها وطرقها والتى تتمثل في مدخل طريق المنصورة ومدخل طريق كفر الجزار ونفق المنشية والتى سوف يتم انتهاء أعمال التطوير بها جميعًا فى 5 أكتوبر 2015 القادم.

ومن المقرر أن تفتتح هذه الأعمال فى أعياد أكتوبر والتى من المنتظر عند الانتهاء منها أن تحدث تحولاً في طرق مدينة بنها وتحقيق السيولة المرورية وانسيابية الطرق بها وتسهيل انتقال المواطنين. من مكان لآخر داخل المدينة وخارجها.

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