محافظة الأقصر تتعرض لرياح شديدة محملة بالأتربة مع أمطار خفيفة

تعرضت محافظة الأقصر لرياح شديدة محملة بالأتربة مع أمطار خفيفة مساء اليوم الاثنين، تسببت فى انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة، مع سقوط بعض النخيل والأشجار.

وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر، حالة الطوارئ القصوى بكل الوحدات المحلية بالمدن والقرى تحسبًا لتقلبات المناخ فى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من تطهير 13 مخرجا للسيول بالمحافظة، والدفع بعدد من سيارات "كسح المياه" إلى محيط المناطق الأثرية، والتنسيق مع منطقة آثار الأقصر، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المقابر والمعابد الفرعونية.

ومن جانبه أعلن اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، حالة الطوارئ بين أقسام ووحدات الحماية المدنية وشرطة المرور بالمحافظة، تحسبًا لأية أحداث طارئة، ولمتابعة الحالة المرورية بالطرق السريعة، التى انخفض بها مستوى الرؤية بسبب شدة الرياح المحملة بالأتربة.