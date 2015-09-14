بالصور.. أول تجربة اختبار مميكن لـ1014 مدير إدارة فى كفر الشيخ

شهد مركز التطوير التكنولوجي اليوم تفعيل أول تجربة لميكنة الاختبارات لشغل الوظائف الإشرافية بالتربية والتعليم بإشراف الدكتورة منى مصطفى وكيل الوزارة ورعاية وحضور الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد محافظ كفر الشيخ.

اختبارات بدات اليوم وتنتهى غدًا ووتستهدف 1014 معلم ومدير مدرسة من التعليم العالي والفني وتهدف إلى تنمية القدرات في القيادة ومبادئ الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية بغرض تطوير أدائهم المهني استعداد للعام الدراسي الجديد.

وقام المحافظ بالمرور على عدد من اللجان وناقش المتقدمين عن الأسئلة المقدمة إليهم وطريقة عرضها وأكد أسامة أن التجربة مفيدة لجميع المعلمين بحيث يتم اختيار الأكفأ ووضعه في المكان المناسب، بعد تقييم مميكن بالحاسب الآلى مضيفًا: الكل متساوي فى الاختبارات سواء كان مدير مدرسة أو معلم والهدف هو إعادة تنشيط الذاكرة والتأهيل النفسي سواء في المعلومات العامة أو الكمبيوتر.

وأضاف المحافظ أن من وضع الاختبار هو مركز التطوير التكنولوجي ومركز تطوير المناهج والامتحانات بالوزارة بتكلفة 55 ألف جنيه تحملتها وزارة التربية والتعليم في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية واختيار قيادات واعية قادرة على مواجهة التطور.

وأبدى المحافظ سعادته بالمتقدمين للاختبارات التى تطال 1014معلما ومدير مدرسة ما يؤكد نجاح التجربة ومستوى الأداء لتطوير العمل الإدارى.

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