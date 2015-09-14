أحكام بالسجن لـ10 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية فى الإسماعيلية

قضت محكمة جنح الإرهاب فى الإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدى بالحبس بين شهر و5 سنوات على 10 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهم استعراض القوة وتعطيل أحكام الدستور وحيازة منشورات وإعلان طريقة تصنيع القنابل.

شملت الأحكام حبس كل من حجازى محمد موسى ومحمد أحمد عيد وأحمد عبد المنعم 6 أشهر، وحبس سعيد على محمد، وأيمن عباس شهرا مع الشغل والنفاذ فى القضيتين رقمى 1082 لسنة 2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية، و4048 لسنة 2015 جنح التل الكبير حيث وجهت لهم النيابة تهم التجمهر واستعراض القوة وتعطيل أحكام الدستور، وحيازة منشورات وإعلان طريقة صنع القنابل.

كما شملت الأحكام الحبس 5 سنوات مع الشغل لـ 5 متهمين فى 5 قضايا مختلفة، وهم كل من مصطفى محمد رمضان وعدنان محمد لبيب وإسلام أحمد سليمان وأنس السيد عبد المعطى ومحمود محمود محمد المتهمين - فى القضايا أرقام 4374، 4874، و4870، و4873، و4872 لسنة 2015 - بتعطيل أحكام الدستور وحيازة منشورات وطريقة صناعة القنابل اليدوية.