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قوات أمن العاشر تقتحم وكر مخدرات منطقة السحر والجمال

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قوات أمن العاشر تقتحم وكر مخدرات منطقة السحر والجمال قوات أمن العاشر تقتحم وكر مخدرات منطقة السحر والجمال
اقتحمت قوة من العمليات الخاصة، بالتنسيق مع مباحث الشرقية والإسماعيلية، منذ قليل منطقة السحر والجمال المتاخمة لحدود العاشر من رمضان أخطر أوكار تخزين السلاح والمخدرات.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء محمد على، مساعد مدير أمن الشرقية لقوة تأمين العاشر من رمضان ، من ضبط بنادق آلية و6 خزن وكمية كبيرة من مخدر الهيروين ومبالغ مالية وجار تمشيط المنطقة من قبل العمليات الخاصة.

شارك فى الحملة الرائد أحمد علاء رئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، والرائد أحمد متولى، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر، والعقيد محمد العربان.

وتعد منطقة السحر والجمال من أكبر المناطق التى يتخذها تجار المخدرات والسىلاح كمخزن لتشوين بضائعهم، وسبق أن شهدت المنطقة أحداث عنف بين تجار المخدرات.

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مصر 365