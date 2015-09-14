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"البيئة" تسيطرعلى بقعة زيتية طولها 300 متر وعرضها 10 فى "نيل أسوان"

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"البيئة" تسيطرعلى بقعة زيتية طولها 300 متر وعرضها 10 فى "نيل أسوان" "البيئة" تسيطرعلى بقعة زيتية طولها 300 متر وعرضها 10 فى "نيل أسوان"
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، احتواء البقعة الزيتية التى ظهرت بنهر النيل فى نطاق منطقة أبو الريش شمال مدينة أسوان شمال مرسى الأعقاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها عن طريق أجهزة الوزارة بالتعاون مع الفرع الإقليمى للجهاز ومركز مكافحة التلوث الزيتى بنهر النيل بأسوان.

وأضاف الوزير فى بيان اليوم: تمت محاصرة البقعة باستخدام المواد الماصة من خلال مركز مكافحة التلوث الزيتى وتحت إشراف الفرع الإقليمى للجهاز، وتعقب مصدر التلوث من خلال حملة تفتيشية على العائمات السياحية المتواجدة بالمنطقة مرجحا أن تكون إحداها مصدر التلوث وجار تحديد المتسبب، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وأوضحت الدكتورة كوثر حفنى، رئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، أن التلوث عبارة عن بقعة زيتية متقطعة بطول 200 إلى 300 متر وعرض من 7 إلى 10 أمتار تقريبا، ويتم عمل مسح بنهر النيل باتجاه التيار للتأكد من عدم وجود أى تلوث، كما تم سحب عينات بواسطة معمل الفرع للتأكد من عدم وجود تلوث.

وكانت غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة تلقت بلاغا من مكتب البيئة بأسوان بوجود بقعة زيتية، وتوجهت لجنة من الفرع الإقليمى للجهاز بالتنسيق مع لجنة الأزمات بالمحافظة وشرطة المسطحات والبيئة ومديريتى الصحة والرى وشركة مياه الشرب للمعاينة.

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مصر 365