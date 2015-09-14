المتحدث باسم وزارة الخارجية: الجانب المكسيكى تفهم الموقف بشأن حادث الواحات

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى شرح لنظيرته المكسيكية ملابسات حادث الواحات، مقدمًا خالص العزاء للشعب المكسيكى، مضيفًا أن وزير الخارجية أكد لها أن السائحين تواجدوا فى منطقة محظورة وتشهد عمليات ضد إرهابيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن وزير الخارجية أكد لنظيرته المكسيكية توفير كل الرعاية الطبية المطلوبة للمصابين وسرعة نقل الجثامين، موضحًا أن الوزير عاود الاتصال بنظيرته المكسيكية وأبلغها بتوجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانب المكسيكى تفهم الموقف، مؤكدًا أن سفيرنا بالمكسيك زار وزيرة الخارجية المكسيكية وشرح لها الملابسات.

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