أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم وزارة الخارجية: الجانب المكسيكى تفهم الموقف بشأن حادث الواحات

Google+ Print
المتحدث باسم وزارة الخارجية: الجانب المكسيكى تفهم الموقف بشأن حادث الواحات المتحدث باسم وزارة الخارجية: الجانب المكسيكى تفهم الموقف بشأن حادث الواحات
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى شرح لنظيرته المكسيكية ملابسات حادث الواحات، مقدمًا خالص العزاء للشعب المكسيكى، مضيفًا أن وزير الخارجية أكد لها أن السائحين تواجدوا فى منطقة محظورة وتشهد عمليات ضد إرهابيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن وزير الخارجية أكد لنظيرته المكسيكية توفير كل الرعاية الطبية المطلوبة للمصابين وسرعة نقل الجثامين، موضحًا أن الوزير عاود الاتصال بنظيرته المكسيكية وأبلغها بتوجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانب المكسيكى تفهم الموقف، مؤكدًا أن سفيرنا بالمكسيك زار وزيرة الخارجية المكسيكية وشرح لها الملابسات.


>- شكرى فى اتصال بنظيرته المكسيكية: السائحون تواجدوا بمنطقة عمليات محظورة
>

- سفير المكسيك بالقاهرة يزور مصابى حادث الواحات
>

- "السياحة": الفوج المكسيكى تواجد بمنطقة محظورة واستخدم سيارات غير مرخصة
>

- "الداخلية" تكشف ملابسات "حادث الواحات".. قوات الأمن تُلاحق عناصر إرهابية بالصحراء الغربية.. ومقتل 12 شخصًا بينهم مكسيكيون بطريق الخطأ أثناء التعامل مع 4 سيارات دفع رباعى كانت بالمنطقة المحظورة
>

- محلب يعرب للسفير المكسيكى عن أسف الحكومة لسقوط ضحايا أجانب بحادث الواحات
>

- وصول محلب لمستشفى دار الفؤاد للاطمئنان على حالة المصابين بحادث الواحات
>

- الرئيس المكسيكى يدين "حادث الواحات" ويطالب الحكومة المصرية بالتحقيق
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس