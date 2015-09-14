افتتاح البازارات الآثرية بمنطقة أبيدوس ومنطقة أخميم مجانًا للزائرين بسوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن افتتاح البازارات الأثرية بمنطقة أبيدوس ومنطقة أخميم أمام الزائرين من جميع أنحاء الجمهورية مجاناً من اليوم وحتى نهاية شهر سبتمبر. وذلك في إطار الإحتفال بيوم السياحة العالمي والذي يوافق يوم 27 من الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لتنشيط السياحة بمحافظة سوهاج، و أضاف المحافظ أنه سيتم إحالة ملف تأخر تنفيذ مرسي البلينا السياحي للتحقيق، وذلك بسبب تأخر المقاول في التنفيذ.

تمت الموافقة علي تأجير الكافيتيريا والبازارات بمرسي مدينة ناصر السياحي مع الموافقة علي تنفيذ ملاحظات الإدارة العامة للحماية المدنية من حيث وجود الاشتراطات لحماية المرسي من أخطار الحرائق.

وافق المجلس أيضاً علي طرح حق استغلال البيت الريفي بحي الكوثر للمناقصة ليتم تشغيله مرة أخرى .

استعرض المجلس موقف استغلال مساحة 600 متر مربع، والتي تتبع وزارة السياحة. كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي من إنشاء متحف سوهاج الإقليمي حيث تم الإنتهاء من 90 % من المرسي الخاص بالمتحف والإنتهاء أيضا من 70 % من شبكة التكييف و50% من أعمال الكهرباء، وجاري العمل بصالة العرض الرئيسية وإختيار القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المتحف، ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذه وإفتتاحه في أبريل من العام القادم.

> وجاري إعداد المنطقة الأثرية أتريبس للزيارة.

وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التنفيذ والتي تقوم بها البعثة الألمانية، وتجهيز المنطقة الأثرية بمقابر الحواوويش، وذلك لإعدادها لاستقبال الزائرين .