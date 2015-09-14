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رسميا - نهائي كأس مصر في بتروسبورت

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رسميا - نهائي كأس مصر في بتروسبورت رسميا - نهائي كأس مصر في بتروسبورت

أتمم الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقه مع وزارة الداخلية على إقامة نهائي كأس على ملعب بتروسبورت يوم 21 سبتمبر، بدون حضور جماهيري.

ورفض ملعب برج العرب استضافة المباراة. ليبدأ اتحاد الكرة في البحث عن بديل.

ثم أعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الأمن لا يمانع إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت.

واليوم، حصل اتحاد الكرة على الموافقة الرسمية من وزارة الداخلية على إقامة المباراة يوم 21 سبتمبر على ملعب بتروسبورت بدون جماهير.

ويلعب الأهلي أمام بتروجيت في المباراة الأولى لنصف النهائي يوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت.

ويواجه الزمالك سموحة يوم الخميس على ملعب الإسكندرية.

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