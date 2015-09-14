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عودة باسم مرسي والشناوي للزمالك أمام سموحة.. واستمرار غياب صلاح

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عودة باسم مرسي والشناوي للزمالك أمام سموحة.. واستمرار غياب صلاح عودة باسم مرسي والشناوي للزمالك أمام سموحة.. واستمرار غياب صلاح

يستعيد الزمالك خدمات باسم مرسي وأحمد الشناوي لاعبا الفريق خلال مواجهة سموحة في كأس بعد غيابهما عن لقاء أورلاندو بايرتس حسبما أشار الموقع الرسمي للنادي الأبيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في نصف نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل في إطار حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه الموسمين الماضيين.

وكان الثنائي قد غاب عن لقاء أورلاندو بايرتس الذي أقيم في مسابقة الكونفدرالية يوم الأحد بسبب الإصابة التي لحقت بهما في وقت سابق.

في الوقت ذاته تأكد غياب إبراهيم صلاح لاعب خط وسط الفريق الأبيض عن لقاء سموحة وذلك بعد عدم مشاركته أيضا في اللقاء الإفريقي وذلك بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الضامة أثناء مباراة مصر وتشاد.

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