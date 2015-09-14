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باسم مرسي يشارك في تدريبات الزمالك

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باسم مرسي يشارك في تدريبات الزمالك باسم مرسي يشارك في تدريبات الزمالك

عاد باسم مرسي مهاجم الزمالك للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة سموحة يوم الخميس في نصف نهائي كأس .

وحصل باسم على راحة سلبية من تدريبات الزمالك، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر في مباراة تشاد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2017.

وتعرض هداف الزمالك لإصابة في السمانة، خلال المباراة.

ليقرر الجهاز الفني للزمالك منحه راحة سلبية، وعدم الدفع به في مواجهة أورلاندو بايرتس في كأس الكونفدرالية.

كما أكد حازم إمام على قدرته على المشاركة أمام سموحة.

وشارك القائد في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم، بعدما جلس على مقاعد البدلاء أمام أورلاندو.

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